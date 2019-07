Luminosa Bogliolo correrà per Alassio

Alassio. Continua a frantumare record personali, a migliorarsi ogni giorno, ma continua a essere quella di sempre. Che appena può torna alla sua Alassio.

Luminosa Bogliolo ha accolto l’invito dell’assessorato al Turismo e alle Manifestazioni e di quello allo Sport del Comune di Alassio per registrare un video promozionale per la città di Alassio.

“L’autorizzazione delle Fiamme Oro per cui Luminosa corre da qualche mese – spiega Massimo Parodi – è arrivata in questi giorni. Ora attenderemo il suo ritorno dalle Universiadi di Napoli dal 12 al 14 luglio prossimo e poi organizzeremo il set sulla spiaggia di Alassio”.

“Lo sport, indoor e outdoor – aggiunge Roberta Zucchinetti – è parte integrante della promozione turistica della nostra città. Ne approfitto per complimentarmi con Luminosa per come sta proseguendo nel suo percorso sportivo e sarà davvero un piacere vederla correre sulla nostra spiaggia”.