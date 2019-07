Luca Ferraris vince la prima Arrancadana Vertical Race

Due soli chilometri da percorrere, ma 500 metri di dislivello positivo che hanno messo a dura prova i muscoli degli atleti nella prima edizione della Arrancadana Vertical Race a Cisano Sul Neva che ha visto oltre 50 partecipanti. Bella gara che ha visto un testa a testa fra Luca Ferraris dell’Alassio Bike e Franco Fario del GDS Valtanaro. I due concludono vicinissimi, con Ferraris che si impone in 18’26” precedendo l’avversario di soli 3”. Sul gradino più basso del podio, staccato dai primi due, il padrone di casa, Mirco Amico del Cisano 2.0.

Gsd Valtanaro grande protagonista della classifica con una folta presenza nei primi dieci. Oltre a Fario, la società di Ceva piazza anche Alessandro Gazzano al quinto posto, Riccardo Naso al sesto, Gianpaolo Borgna all’ottavo ed Oscar Bracco al nono. Quarta piazza per Roberto Parodi dell’Atletica Vallescrivia, mentre Mirco Garello è settimo e Jeanpierre Deval termina decimo.

Arrivano non troppo distanti le une fra le altre neanche le due prime classificate della classifica femminile. Entrambe senza squadra, Ilaria Volpe e Giorgia Deval restano distanti circa un minuto tra loro. Vince Volpe in 25’47”. Terza è Ilaria Parodi anch’essa libera che è 27^ assoluta in 28’31”.