L’omicidio del carabiniere Mario Rega Cerciello e le scritte contro le forze dell’ordine

Il vice brigadiere Mario Rega Cerciello aveva 35 anni, è stato ucciso con 7 coltellate da un nordafricano nella capitale mentre svolgeva il suo lavoro da servitore dello Stato..

Esprimo vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri, mi auguro che chi ha commesso questo vile e terribile gesto venga arrestato e che marcisca in galera fino all’ultimo dei suoi giorni….!

Mi duole far notare che mentre nel paese succedono fatti di tale gravità, nella nostra città continuiamo a vedere scritte come quella apparsa davanti all’ospedale …(poco importa da quanto tempo sia stata fatta) Chi commette simili gesti meriterebbe (prima di finire in galera per un bel po’ di tempo) che gli venisse imposto di ripulire con le unghie l’infame scritta.. Gente che chiama “sbirri” coloro che, in alcuni casi, per tutelare la legalità e la nostra sicurezza pagano con la vita… E chi scrive parla di regime????!!!!!

La segreteria cittadina della lega di Savona ha attivo, tra gli altri, da qualche mese, un tavolo sulla sicurezza e decoro urbano con varie progettualità che sta monitorando varie situazioni cittadine per favorire progettualità e sinergie con le autorità competenti.

Maione Maria

Segretario cittadino Lega Savona