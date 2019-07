Loano, derubano un negozio d’abbigliamento e un ottico: coppia di ladri fermata dalla municipale

Loano. Gli agenti della polizia locale di Loano hanno individuato e fermato due persone che, questa mattina, si sono rese responsabili di due furti in altrettante attività commerciali del centro storico. Si tratta di un 54enne di origine peruviana e di una donna di 42 anni di origine cubana, entrambi con precedenti specifici.

I due hanno colpito prima un negozio d’abbigliamento di via Ghilini e poi un ottico in via Stella, dai quali hanno asportato rispettivamente magliette e pantaloncini alla moda e occhiali da sole.

Nonostante le precauzioni dei malviventi, i titolari dei due esercizi li hanno notato il loro comportamento sospetto e perciò hanno allertato gli operatori, che si sono immediatamente messi sulle loro tracce. Il primo ad essere stato individuato è fermato è stato il 54enne. Poi, grazie alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, è stata rintracciata anche la donna.

I due sono stati accompagnati presso il comando di via dei Gazzi per espletare le formalità di rito. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

I due fermi rientrano nell’ambito di “Periferie Sicure”, progetto del ministero dell’interno finalizzato a gantire maggiore sicurezza nelle aree ritenute più a rischio, in particolare quelle periferiche. Il progetto prevede attività di controllo del territorio e azioni volte a contrastare reati quali lo spaccio di stupefacenti, oltre che servizi specifici nelle zone della “movida” e nei pressi di locali ed esercizi commerciali.