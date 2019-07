Loano. Nonostante il semaforo rosso e il relativo segnale sonoro ha tentato lo stesso di passare al passaggio a livello di via Trento e Trieste a Loano, a bordo di un Suv, ma con il portabagagli ha urtato la sbarra, bloccando così la circolazione ferroviaria. E’ successo nella tarda mattinata di oggi a Loano: protagonista un turista straniero, un austriaco, che dopo aver combinato il danno si è dato rapidamente alla fuga, tuttavia non è sfuggito agli altri automobilisti che lo hanno fotografato, consentendo così alla polizia municipale loanese di identificarlo.

A suo carico ora è prevista una multa salata, oltre alla segnalazione alle Ferrovie per i ritardi provocati dal blocco del passaggio a livello, che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia: i convogli in transito, infatti, si sono dovuti fermare in attesa del ripristino del funzionamento della sbarra.

Foto 2 di 2



Naturalmente chiusi anche gli altri passaggi a livello di Loano, con pesanti ripercussioni anche alla circolazione stradale. Una situazione di caos proprio nel giorno dell’allerta meteo.

I treni hanno subito pesanti ritardi con conseguenti disagi per i viaggiatori. Il guidatore austriaco si è giustificato dicendo che stava consulando Google Maps e non si sarebbe accorto della chiusura del passaggio a livello.

Solo pochi minuti fa, intorno alle 14,30, è ripresa la normale circolazione sulla linea Genova-Ventimiglia, ma, come detto in precedenza, la “disavventura” del turista ha causato ripercussioni negative: rallentamenti di 40 minuti per un EC e da 20 a 60 minuti per 5 treni regionali.