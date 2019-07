Litiga con il buttafuori di un locale e tenta di “vendicarsi” con una pistola: fermato dai carabinieri

Alassio. Quando l’addetto alla sicurezza gli ha sbarrato la strada, lui ha pensato bene di “far valere le proprie ragioni” armandosi di pistola. Ma per fortuna la presenza di un carabiniere fuori servizio ha evitato il peggio. E’ accaduto la notte scorsa nei pressi di un locale pubblico ad Alassio.

Dopo aver avuto un’animata discussione con uno dei responsabili della “security”, un marocchino di 25 anni ha deciso di “vendicarsi” ricorrendo alle maniere forti. E’ quindi andato a recuperare una pistola e si è poi recato nuovamente nei pressi dell’ingresso del locale.

La sua presenza sulla via Aurelia, però, è stata notata da un militari della aliquota radiomobile della compagnia di Alassio, che ha messo in allerta i suoi colleghi in turno, i quali hanno subito rintracciato l’extracomunitario.

Bloccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con un colpo in canna. Gli accertamenti balistici hanno permesso di accertare che si trattava di una “scacciacani” priva del tappo rosso. Il proiettile trovato è una cartuccia calibro 38.

E’ stato anche accertato che lo straniero ha diversi precedenti per rissa, reati contro il patrimonio e contro la persona: in particolare su di lui pendeva un ordine di espulsione dal territorio dello stato Italiano al quale non aveva ottemperato.

E’ stato così fermato, condotto nei uffici della caserma per gli adempimenti procedurali e denunciato per numerosi reati.