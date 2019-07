Millesimo. Sono in corso a Rimini, in Emilia Romagna, i campionati italiani di danza sportiva 2019 e, anche quest’anno, gli atleti valbormidesi della Lilu Dance di Millesimo si sono fatti notare per i notevoli risultati e per il bottino di medaglie portate in Liguria al loro ritorno. Due ori, tre argenti e un bronzo sono stati conquistati dal gruppo seguito dai maestri Linda Chiola e Luciano Bonora.

Oro per i giovani Aldo Iannello e Margherita Garolla nel Liscio Tradizionale categoria 12/15 anni classe C e per la coppia Kristian Schettini e Martina Stoicescu nel Liscio Tradizionale 16/18 classe B2, i quali sono rientrati anche nei primi 24 delle prestigiose Danze Standard 16/18 B2.

Argento per i giovanissimi Lorenzo Semperboni e Anita Garolla nel Liscio Tradizionale 8/11 classe C e per Michele Maccarone e Matilde Assandro nel Liscio Tradizionale 16/18 classe A, i quali hanno raggiunto un buonissimo piazzamento anche nelle Danze Standard 16/18 classe B2, conquistando la semifinale.

Inoltre, i fratelli Alessandro e Alice Berio hanno conquistato un bronzo nel Ballo da Sala 19/34 B3 ed un argento nel Liscio Tradizionale 19/34 B2.