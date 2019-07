Liguria campione d’Italia: Arboscello e Barbero trionfano al Torneo delle Regioni

Albisola Superiore. La Liguria vince il Trofeo delle Regioni di beach volley, che si è tenuto sulla spiaggia del Poetto a Cagliari, in Sardegna, con la coppia composta da Simone Arboscello e Giacomo Barbero, allenata da Alessandro Assalino. In finale il duo ligure ha battuto 2-1 l’Emilia Romagna.

Un percorso netto splendido quello della coppia savonese (Arboscello gioca per l’Albisola Volley, Barbero per l’Asd PalaBeachVillage Spotorno) che ha vinto tutte le gare, perdendo solo un set.

Una preparazione molto buona con alcune tappe nazionali giocate e vinte, che ha fatto crescere il team settimana dopo settimana e alla fine è arrivato un risultato eccezionale.

Si tratta del coronamento, per la Liguria del beach volley, di un lungo lavoro iniziato con Daniele Lavagna e proseguito ora assieme a Luca Despini.

Tanti podi e tanti splendidi piazzamenti per i ragazzi seguiti da Barbara Cadei che poi ha lasciato il passo ad Alessandro Assalino. Un podio lo scorso anno ed oggi questo meraviglioso titolo.

Giacomo e Simone, raggiunti dalle ragazze del team femminile e dagli staff, hanno esultato in maniera sobria, ma con grande emozione dopo l’ultimo punto, poi tutti insieme si sono abbracciati intonando: “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”! La Liguria è campione d’Italia 2019.