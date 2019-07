Albisola. Cambio di presidenza nel Leo Club, l’associazione giovanile del Lions Club International. Dal 1 luglio 2019 Gianmaria Caramello, proveniente dalle fila del Leo Club Busca e Valli, ha passato il testimone al socio del Leo Club Savona Torretta Giuseppe Cirillo, di Albisola Superiore, il quale sarà il nuovo presidente dell’area che comprende il Ponente ligure e il basso Piemonte, denominata Distretto Leo 108Ia3.

La celebrazione del passaggio di consegna è avvenuta sabato 22 Giugno, organizzato dal Leo Club Alba Langhe presso la Locanda del Nocciolo di Novello. Nel pomeriggio si è tenuto il Consiglio Distrettuale, nel corso del quale è stato prima presentato ai soci il bilancio delle attività svolte nell’anno sociale appena concluso e sono stati presentati gli obiettivi per l’anno sociale venturo.

“Sono fiero dei risultati raggiunti dai club sul territorio nel corso di questo anno sociale appena concluso, – dichiara Caramello. – Grazie ai progetti di ‘Alternanza Scuola Lavoro’ sono incrementati i soci ed il service ‘Leo KM0’ ha raccolto oltre 10mila euro di fonti nelle 4 aree territoriali in cui è suddiviso il Distretto”.

“Il nuovo anno darà continuità al precedente, continuando a puntare sui progetti di Alternanza e stimolando ancor di più la collaborazione a 360 gradi tra club, – spiega il neo presidente Cirillo. – Grande attenzione sarà rivolta alla comunicazione esterna, in modo da informare tutti coloro che non ancora conoscono l’associazione circa le tante iniziative che noi giovani Leo portiamo avanti per preservare, promuovere e supportare il territorio in cui viviamo”.

“La nostra non sarà una comunicazione ‘autoreferenziale’ ma volta a stimolare le persone a mettersi in gioco per fare del bene e, soprattutto, per fare capire che ci sono giovani capaci e pronti a mettersi al servizio degli altri”, ha concluso.

Durante la giornata è stato presentato anche il nuovo direttivo, tra i quali figurano il vicepresidente del Distretto Chiara Aprosio (Leo Club Sanremo), il segretario Luca Salomone (Leo Club Albenga), la tesoriera Valentina Isaia (Leo Club Saluzzo Savigliano), ed i cerimonieri Alessandra Marasco (Leo Club Alassio Baia del Sole) e Federico Pani (Leo Club Bra). Farà parte del Direttivo di Cirillo anche la Chairperson Valentina Pilone, del Lions Club Acqui Terme Host.

Come da consuetudine di ogni Consiglio Distrettuale è stato promosso un service, partecipato dai tantissimi Leo che hanno preso parte alla giornata. La scelta è ricaduta sulla raccolta di giocattoli usati, che rientra nel progetto “Regala un sorriso”, promosso dall’Area Astigiana Leo coordinata dal Presidente del Leo Club Alba Langhe Stefano Ventura.