Lavori nella galleria “Capo Noli” sull’Aurelia: istituito un senso unico alternato fino al 19 luglio

Noli. Nei prossimi giorni Anas effettuerà alcuni interventi sull’impianto di illuminazione all’interno della galleria “Capo Noli”, sul territorio del comune di Noli.

Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale, i lavori saranno effettuati in fascia oraria notturna, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, esclusi i festivi e prefestivi. Durante i lavori sarà istituito un senso unico alternato che sarà attivo fino al completamento dei lavori, previsto entro il 19 luglio.

