Laigueglia. Nel fine settimana appena trascorso, il caratteristico centro storico di Laigueglia, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, si è trasformato in un set grazie alla presenza di una troupe televisiva che ha effettuato alcune riprese con protagonisti personaggi del luogo che ne hanno raccontato storia e curiosità. Le immagini andranno in onda nella prossima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma TV che partirà in autunno, durante il quale sarà possibile assegnare da casa anche un televoto al borgo preferito in concorso.

Quest’anno Laigueglia ha avuto l’onore di essere selezionata a partecipare in quanto uno dei “Borghi più Belli d’Italia” con un bel paesaggio da far vedere e tante storie meritevoli di essere conosciute dal grande pubblico. Il Comune di Laigueglia si è avvalso della collaborazione di alcuni ragazzi del luogo, di personaggi facenti parte della comunità che hanno raccontato aneddoti e curiosità, di attività caratteristiche qui insediate, della Pro Loco chiamata a rappresentare l’anima turistica del Borgo e della Parrocchia con la maestosa Chiesa monumentale di san Matteo di cui sono stati svelati alcuni tesori artistici, tra i quali il Cartelame ovvero il Sepolcro istoriato, un’opera d’arte che raggiunge i 16 metri di altezza, la più grande interamente conservata al mondo.

In settimana è previsto l’arrivo di un’altra troupe che completerà le riprese del borgo dall’alto con i droni.