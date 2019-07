Laigueglia. C’erano anche due carabinieri in alta uniforme, ieri sera, a Laigueglia in occasione della processione in onore di Santa Maria Maddalena durante la quale sfilano gli antichi crocifissi.

All’evento, molto suggestivo e solenne, hanno partecipato molte confraternite della provincia di Savona ed Imperia.

“La presenza dei due militari è la testimonianza concreta del simpatico rapporto di simpatia e vicinanza che lega la comunità di Laigueglia con i suoi carabinieri, puntualmente presenti in ogni momento della vita comunitaria” precisano dalla comando di Alassio dell’Arma.