“La torta più bella 2019”: a Savona una gara solidale per sostenere la onlus AltroDomani

Savona. Sabato 13 luglio, continua la tradizione della dolce solidarietà ai Bagni Marinella, alle Fornaci di Savona. Lo stabilimento ed i suoi clienti rinnovano la fiducia verso AltroDomani onlus e i suoi progetti cimentandosi nella preparazione di torte solidali.

“Durante gli anni scorsi erano presenti in gara vere e proprie creazioni artistiche di alta pasticceria. Quest’anno, per stimolare la gara e il talento, il tema scelto sarà il mare e le torte in gara dovranno prevedere un richiamo al mondo marino. Una giuria selezionata premierà la torta più bella tra tutte quelle preparate dai partecipanti, appassionati dilettanti e professionisti, riuniti in nome della competizione e della beneficenza” spiegano gli organizzatori.

“Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, al termine della gara saranno distribuite fette di torta allo scopo di raccogliere fondi per i progetti dell’Associazione volti alla ricerca, assistenza e promozione sociale” concludono i promotori dell’evento.

AltroDomani Onlus è un’Associazione nata a Torino da genitori di ragazzi affetti da Malattie NeuroMuscolari (MNM), sarà presente un punto informativo per contatti e maggiori approfondimenti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, saranno premiate le prime tre torte classificate. Inoltre è possibile approfittare dell’evento per concedersi una giornata di mare: i bagni Marinella metteranno a disposizione per l’occasione ombrelloni, sdraio e lettini a prezzi speciali fino ad esaurimento.

Per informazioni circa le iscrizioni e per prenotazioni contattare Francesca: 347 4353760