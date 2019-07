La super cipolla gigante

Una vera e propria “super cipolla gigante”, raccolta ieri mattina da Asia e Ambra nell’orto del nonno di via alla Rocca a Spotorno.

Un orto “magico”, quello del nonno, visto che un anno e mezzo fa avevano già avuto la gioia di raccogliere un cavolfiore gigante.

“Il mio segreto? Non lo so – racconta il nonno – non gli do nulla, nemmeno il verderame… solo roba naturale. A volte vengono bene, altre meno. E poi ogni tanto ci sono esemplari eccezionali come questo”.