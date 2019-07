Tutto prontissimo per questa sera domenica 15 luglio quando sul green del Carlo Rondoni di via delle Trincee si disputeranno la finalina (dalle 20.30, terzo e quarto posto che vedrà affrontarsi le compagini dei Talla Boys e delle Vecchie Glorie) e la finalissima, tra i detentori della coppa i Los Galacticos di capitan Salis e la sorprendente Shanti’s Barber di Youri Vittori che si giocheranno il titolo della 3ª edizione della Savona Cup, un evento sensazionale da non perdere visto l’enorme successo registrato dalla manifestazione sotto l’egida della Libertas, l’ente di promozione sportiva che sta guadagnando sempre più consensi in ambito provinciale specie in campo calcistico.

Spettacolo garantito, divertimento e fantastiche coreografie accompagneranno le due gare che si preannunciano molto equilibrate. Al termine la tradizionale cerimonia di premiazione alla presenza di autorità, rappresentanti del comune di Savona e del figlio di Lelio Speranza, lo storico Presidente del CONI di Savona scomparso nel 2017 a cui è dedicato il torneo.

Foto 3 di 4







Sono preannunciati tantissimi premi individuali, che verranno consegnati da personaggi di spicco. Come di consueto oltre ai magnifici quattro organizzatori, Gabriele Siri, responsabile provinciale Libertas calcio amatoriale, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, saranno presenti il Cav. Roberto Pizzorno e il dott. Felicino Vaniglia, massime cariche regionali del calcio amatoriale e giovanile Libertas.

Soddisfazione generale per il boom di iscrizioni, gli ampi consensi ed il tasso tecnico di una competizione destinata ancora a crescere.