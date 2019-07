Pietra Ligure. Ammontano a 20 mila euro i verbali di polizia amministrativa elevati nelle ultime due settimane di giugno dagli agenti della polizia locale di Pietra Ligure.

Nell’ultimo periodo gli uomini del comando pietrese hanno intensificato i controlli sul litorale con una pattuglia a piedi e specificatamente equipaggiata per i servizi in spiaggia.

Oltre a svolgere un’attività di controllo generale sull’andamento della stagione balneare ed acquisire le segnalazioni di esercenti e turisti, gli agenti hanno effettuato numerosi sequestri di merce contraffatta venduta abusivamente, nonché di vestiti non di griffe note e la cui vendita è comunque vietata in certe aree.

I controlli si sono concentrati anche nei confronti di persone che esercitavano illecitamente l’attività di estetisti, massaggiatori e parrucchieri. In questo senso, il comando esorta la cittadinanza “a non usufruire di tali servizi che se esercitati da soggetti non autorizzati possono risultare pericolosi per la salute”.