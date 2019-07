La Corte dei Conti parifica il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 della Regione

Regione. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, presieduta per l’occasione dal presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema e alla presenza del presidente della sezione di controllo Fabio Viola e del presidente della Regione Giovanni Toti, ha parificato il rendiconto della Regione Liguria per il 2018.

La Regione ha chiuso l’anno con un saldo finanziario positivo per oltre 197 milioni di euro, in crescita rispetto ad anni precedenti, rispettando i vincoli del pareggio di bilancio e la riduzione del debito in termini di mutuo autorizzato e non contratto per oltre 42 milioni di euro. La Corte ha riconosciuto il costante miglioramento dei tempi di pagamento (l’83 per cento dei pagamenti avviene ben prima della scadenza); il miglioramento del rapporto tra spese di investimento e il totale delle spese impegnate con un incremento del 13,96 per cento, il rispetto dei limiti di indebitamento e l’attenzione agli Enti del territorio che hanno beneficiato di 9 milioni di euro in termini di spazi di patto.

Soddisfatto il presidente Toti: “Oggi vediamo i risultati di un lavoro di cinque mesi, che ha impegnato i magistrati della Corte e i nostri uffici in un lavoro di analisi meticoloso. Da questa analisi è emersa una valutazione sostanzialmente positiva sui conti della Regione. L’impegno chiesto alle Regioni per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica si fa ogni anno più pesante – prosegue il governatore – ma i primi, anche se deboli, segnali di ripresa dalla crisi economica ci fanno pensare che dobbiamo continuare con le misure intraprese: investimenti infrastrutturali; esenzione Irap sulle nuove imprese; attenzione ai giovani e alle famiglie; tutela dell’ambiente. Tutti temi che ritroveremo nella manovra per il 2020. Continuiamo quindi a lavorare per la Liguria e per i liguri e ci impegniamo a farlo sempre nel rispetto delle regole. Sulla vicenda Carige siamo fiduciosi nel lavoro dei commissari e confidiamo che a settembre si proceda con il rafforzamento patrimoniale previsto