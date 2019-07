La città della sporcizia

Una città che dovrebbe puntare sul turismo non può essere così sporca. In via Carissimo e Crotti la spazzatura è sempre in eccedenza, peccato che quando gli operatori passano a ritirarla, lasciano la rimanenza per terra.

I cestini (pochi) lungo le strade sono sempre stracolmi, alcuni addirittura sono stati smontati. Per chi, come me, paga le tasse con puntualità Svizzera, è veramente intollerabile!

Foto 2 di 2



Lettera firmata