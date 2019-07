La carica dei 200 per il Miglio Marino di Alassio

Sempre un successo il “Miglio Marino” di Alassio che ha riempito la spiaggia dell’Arenile della località ponentina di atleti pronti a sfidarsi per i 1.852 metri che componevano il triangolo marino tracciato dagli organizzatori del Cnam di Alassio. Il vincitore è il giovane Ludovico Romaniello tesserato per l’Idea Sport. Il classe 2002 ferma il tempo sui 25’44” precedendo Mirko Luccarelli e Luca Pulice.

Nella classifica femminile la più veloce è stata Camilla Bonazzi che fissa il tempo sui 28’02” superando Monica Tramini e Giulia Righi che completano il podio. Andando a vedere poi le singole categorie Marco Capusotti si impone in 27’40” nella categoria Amatori maschile davanti ad Andrea mirando e Giacomo Novara, mentre nella stessa classe femminile vince Sara Pogliani in 29’49” battendo Cristina Garbini e Cristina Girardo.

Romaniello come detto è primo assoluto lasciando a Pulice il titolo nella classe Agonisti maschile davanti a Jacopo Serinelli e Matteo Parodi. Passando ai Master si impongono rispettivamente Mirko Luccarelli e Daniela Gigantiello. Infine era prevista anche una classifica speciale per i tesserati Fitri che ha visto imporsi Jari Gatti su Nicola Savigliano e Vittorio Russo al maschile, mentre fra le donne erano presenti solo due atlete. Nello specifico Claudia Navaro precede Monica Fierile in 37’07”.