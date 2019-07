Regione. E’ sempre e ancora il Jova Beach Party a tenere banco: questa mattina l’assessore regionale Ilaria Cavo è tornata sull’argomento, non senza pungere il sindaco di Albenga Roberto Tomatis e l’amministrazione comunale di Albenga dopo la cancellazione della data in programma sabato 27 luglio.

“In primis sottolineo che la data di Viareggio era già prevista nel tour, quindi non sarebbe una compensazione rispetto alla possibile tappa ligure. Siamo dispiciuti e rammaricati, anche per l’atteggiamento del sindaco di Albenga Roberto Tomatis e dell’amministrazione comunale di Albenga. Come Regione Liguria potevamo e dovevamo essere coinvolti, anche perchè in questi quattro anni abbiamo svolto numerosi tavoli operativi con comuni ed enti per organizzare grandi eventi e manifestazioni in Liguria e non capisco come mai con il Jova Beach non sia avvenuto” afferma l’assessore regionale.

“Se ci fosse stata una procedura di coordinamento per l’evento musicale sono certa che le cose sarebbero andate diversamente…”.

“La cancellazione della data rappresenta un grave danno per il territorio, non solo savonese ma ligure in generale, senza contare il grave danno di immagine per la nostra regione”.

“Ora l’obiettivo primario è avere un’altra data e una tappa del tour di Jovanotti in Liguria e siamo al lavoro per questo” conclude l’assessore Cavo.