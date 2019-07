La Liguria non molla e vuole il Jova Beach Party. Dopo la cancellazione della data che era in programma per questo sabato ad Albenga, con tanto di polemiche e ripercussioni al seguito, ecco spuntare un’altra candidatura per ospitare il concerto di Lorenzo Cherubini. Nei giorni scorsi si erano fatte avanti Andora, Imperia e persino la piccola Toirano. Oggi esce allo scoperto il levante ligure, con Rapallo.

Ecco la proposta lanciata dalla cittadina del Tigullio: un palco mobile, installato su una chiatta galleggiante, che potrà essere posto davanti al grande lungomare rapallese, per far vivere il concerto più atteso dell’estate per la nostra regione.

In questi giorni estivi, con il caldo alle stelle, il problema è diventato anche “politico” con numerose dichiarazioni da parte di esponenti dei vari schieramenti: per una stagione che turisticamente parlando potrebbe essere avara di soddisfazioni, infatti, portare a casa un evento così seguito e atteso potrebbe essere il “colpo dell’estate”.

E quindi ci prova anche Rapallo. Il sindaco Carlo Bagnasco è stato perentorio: un palco su una chiatta e tutto il lungomare come arena. Un modo anche per rilanciare l’immagine di quelle spiagge, che a ottobre sono diventate l’ultimo approdo di centinaia di barche gettate alla deriva dalla mareggiata che ha colpito le coste liguri lo scorso ottobre. “Siamo pronti a fare la nostra parte per non deludere i fans di Jovanotti e salvare la tappa ligure del tour sulle spiagge” ha dichiarato, rilanciando l’idea.

Una proposta che ha scatenato qualche malumore: l’opposizione pentastellata in comune ha ricordato come la proposta di una dotazione logistica galleggiante per grandi eventi fosse nel programma pentastellato: “Siamo contenti – commentano sarcasticamente – speriamo che il sindaco copi anche altre parti del nostro programma”.