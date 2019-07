Jova Beach Party annullato, il cantante si scusa: “Sono sorpreso come voi, amici di Albenga cercheremo di recuperare”

Albenga. “Sono sorpreso come voi, non mi aspettavo questa cosa e mi dispiace. Domani cercherò di capire meglio anche io e vi spiegheremo qualcosa di più, ma cercheremo anche di recuperare…vi faremo sapere nei prossimi giorni. Grazie e scusate amici di Albenga, vi faccio sapere presto”. E’ questo il messaggio che Lorenzo Jovanotti, ieri sera, al termine della tappa di Barletta del suo tour ha voluto mandare con un video pubblicato sul suo profilo Instagram alla città delle Torri dove l’arrivo del cantante era atteso per il 27 luglio.

Ieri su Albenga è arrivata la doccia fredda: gli organizzatori del Jova Beach Party hanno cancellato l’evento per problemi logistici. Un annuncio che ha gettato nello sconforto tutti i fan di Jovanotti che attendevano con ansia l’evento.

Le parole di Lorenzo, che si è lasciato scappare un “cercheremo di recuperare”, adesso lasciano aperta qualche flebile speranza di rimediare alla cancellazione del concerto.

Nel video su Instagram il cantante conferma il motivo per cui il Jova Beach di Albenga è stato cancellato: “Stasera poco prima di salire sul palco mi hanno detto che è stata cancellata la data di Albenga per motivi ‘naturali’, perché una mareggiata nell’ultimo periodo di maltempo ha portato via 12 metri di spiaggia. Noi eravamo già al limite con le norme di sicurezza per il montaggio di palco e tutto, ma questi eventi praticamente hanno fatto si che mi dicono sia impossibile montare la struttura”.