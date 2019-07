IVG regala Le Caravelle e i Subsonica a Loano

Ceriale/Loano. Doppio premio per i lettori affezionati di IVG.it: Il Vostro Giornale regala infatti Le Caravelle e i Subsonica a Loano.

Per tutta l’estate potrete vincere biglietti omaggio per il parco acquatico di Ceriale. Per farlo, è sufficiente seguire le pagine social di IVG.it e del Parco Acquatico Le Caravelle e taggare IVG nelle vostre foto: quella che prenderà più like vincerà i biglietti.

Ma il nostro quotidiano mette in palio, fino al 10 agosto, anche biglietti per assistere al concerto dei Subsonica, in piazza Italia a Loano: per sapere come vincerli, segui i nostri canali social a partire da domani, martedì 23 luglio, saranno messi in palio 20 tagliandi per il concerto clou dell’estate loanese.

Per non perdere l’occasione segui IVG.it su instagram . E iscriviti alle nostre breaking news inviando via whatsapp “IVG ON” al 393 0101200