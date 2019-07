Incidente vicino alla Torretta a Savona, centauro al pronto soccorso

Savona. E’ stato trasportato in codice rosso al San Paolo di Savona il conducente della moto che, nel primo pomeriggio di oggi, è stata urtata da un’auto in via Gramsci.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 15 nei pressi della Torretta. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Savona, l’automedica di Savona Soccorso e la polizia locale savonese.

Il centauro, un uomo di 53 anni, ha riportato ferite tali da richiedere il tuo strasferimento d’urgenza al pronto soccorso.