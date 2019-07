Incidente sull’Aurelia bis tra Villanova e Albenga: ferito motociclista

Albenga. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi nel tratto di Aurelia bis che collega Villanova con Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 20 è scattato l’allarme per un sinistro che ha coinvolto una moto ed almeno due auto in transito. Nella dinamica il centauro è caduto a terra, rimanendo ferito in maniera grave.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con alcuni traumi e ferite. Stando alle prime informazioni potrebbe aver riportato la frattura scomposta di una gamba, praticamente illesi, invece, gli occupanti delle vetture coinvolte.

Resta ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, i primi impegnati nella messa in sicurezza del tratto viario, i secondi nei rilievi e accertamenti del sinistro stradale.

Per consentire i soccorsi e l’intervento di pompieri e stradale la viabilità è rimasta bloccata.