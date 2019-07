Incidente stradale sull’A10 tra Savona e Spotorno: due feriti, code e rallentamenti

Spotorno. E’ di due feriti lievi e qualche disagio al traffico il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 14.30 di oggi sulla A10 tra Savona e Spotorno in direzione ponente.

Secondo quanto accertato, due auto sono entrate in contatto tra loro per cause non meglio accertate. Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce rossa di Vado Ligure e della croce rossa di Quiliano, la polstrada ed il personale delle Autostrade.

Per fortuna i due feriti hano riportato traumi non particolarmente gravi e perciò sono stati trasferiti in codice giallo al San Paolo di Savona.

L’intervento di soccorso ha causato code e rallentamenti lungo tutta la tratta.