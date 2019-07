Incidente in A10, auto ribaltata tra Savona e Albisola: un ferito

Savona. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 nel tratto tra Savona e Albisola.

Secondo quanto appreso, intorno alle 9 e 15, il conducente di un’auto, forse per l’asfalto reso viscido dalle forti piogge di queste ore, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail per poi ribaltarsi lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’automedica del 118, dei militi della Croce Rossa di Quiliano e i vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre il guidatore dall’abitacolo per consentire l’intervento dei sanitari. Dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni.

L’incidente autostradale ha provocato qualche disagio alla viabilità nel tratto interessato dal sinistro: sul posto anche la polizia stradale.