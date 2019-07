Albisola Superiore. “Finalmente ci siamo, abbiamo inaugurato la grande ruota panoramica di Albisola – esordisce l’assessore Luca Ottonello che ha partecipato all’inaugurazione assieme a buona parte dell’amministrazione comunale di Albisola – con grande soddisfazione, questa nuova attrazione turistica è arrivata nella nostra città dopo essere stata nei grandi centri turistici della nostra regione, come Finale Ligure, Sanremo, Imperia, Chiavari e Savona”.

Si tratta di un’attrazione situata nel tratto centrale del lungomare Eugenio Montale di Albisola Superiore poco distante dal confine con Albissola Marina, che “potrà attirare sicuramente molti cittadini e turisti, un’iniziativa a costo zero per l’amministrazione comunale”, che può offrire molti vantaggi.

I vantaggi spaziano dalla promozione turistica alla consapevolezza del territorio in cui viviamo, che si può scoprire da una prospettiva inedita.

In questa occasione, anche i social sono importanti, considera Ottonello, i quali permettono, attraverso il viaggio di foto e video di “raccontare” una nuova sfumatura di Albisola.

La grande ruota panoramica accompagnerà l’estate fino al 31 agosto e prevede agevolazioni per i residenti di Albisola Superiore, per i bambini e per i disabili.