Finale Ligure. Si reca con la famiglia nei boschi per una scampagnata, ma perde il controllo dell’auto (un’Alfa Romeo “Giulietta”), che resta “incastrata”. È successo a Finale Ligure, e più precisamente in Val Ponci, dove un uomo si era recato nella serata di ieri insieme a i suoi familiari.

All’improvviso, però, per cause sconosciute, ha perso il controllo del mezzo e l’auto è rimasta in bilico su una scarpata, in prossimità di un fiume. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti ad uscire e ad avvisare i soccorritori, che a partire dalla giornata di ieri sono impegnati per cercare di disincastrare la vettura.

Foto 2 di 2



A causa della zona impervia, infatti, risulta impossibile l’accesso di mezzi pesanti (che potrebbero risolvere rapidamente la situazione) e i piccoli mezzi utilizzati fino ad ora non hanno dato i riscontri sperati, facendo “scivolare” l’auto sempre più giù.

Le operazioni, alle quali hanno preso parte i vigili del fuoco, coadiuvati anche da alcuni abitanti della zona, sono ancora in corso.