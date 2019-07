Il tempo peggiora, l’allerta per temporali alzato ad arancione in tutta la Liguria

Liguria. Le previsioni meteo peggiorano ancora, con piogge, rovesci e temporali che interesseranno inizialmente il centro Ponente della regione per poi estendersi a tutta la Liguria. Per questo la Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per temporali emanata da Arpal, innalzandone il livello ad arancione ed estendendola a tutta la regione.

L’allerta inizierà questa sera alle 22 e sarà gialla fino alle 2 di notte, quando diventerà arancione fino alle ore 14. Il periodo critico si concluderà alle ore 17, dopo altre tre ore di allerta gialla.

Una profonda saccatura proveniente da Nord è in arrivo sulla Liguria e renderà, da questa sera, l’atmosfera sul Mediterraneo decisamente instabile, coinvolgendo anche la nostra regione. Si prevedono rovesci, temporali forti e organizzati e anche un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. Nell’ambito dei temporali più intensi saranno possibili grandinate, colpi di vento e trombe d’aria mentre il mare sarà in rinforzo fino a molto mosso al largo e localmente sotto costa. Una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni è attesa da metà pomeriggio.

Questo l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI DOMENICA 14 LUGLIO: Attività convettiva nelle ore più calde con possibili isolati rovesci o temporali anche moderati, in particolare nell’interno. In serata aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dalla tarda sera.

DOMANI LUNEDI’ 15 LUGLIO: Il passaggio di una perturbazione determina un deciso aumento dell’instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti su tutta la regione dalle prime ore della notte. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associate locali grandinate, colpi di vento e trombe d’aria. Precipitazioni di intensità anche forte, con cumulate fino a elevate sulle zone B e D. Venti settentrionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-70 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso.

Ii temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.