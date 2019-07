Il sistema di condizionamento del “Gassman” sarà sostituito: programmazione temporaneamente sospesa

Borgio Verezzi. Importante investimento per i lavori urgenti di ripristino dell’impianto di condizionamento: temporaneamente sospesa la programmazione del teatro.

Succede a Borgio Verezzi dove, un guasto imprevisto recentemente verificatosi all’impianto di condizionamento del teatro Gassman, in questa caldissima estate, ha costretto ad intervenire con urgenza per restituire ai gestori e ai cittadini una struttura perfettamente funzionante. Amministrazione e tecnici hanno deciso in tempi brevissimi per un importante investimento, con la completa sostituzione dell’impianto.

“Il Teatro Vittorio Gassman è un patrimonio di tutti – dichiara il sindaco Renato Dacquino – e la nostra volontà, come già dimostrato con i lavori di ristrutturazione degli ultimi anni, è quella di poterlo offrire nelle migliori condizioni possibili”.

“La nuova macchina, più moderna e potente di quella in uso, garantirà un condizionamento ottimale del teatro lungo tutto il corso dell’anno. La consegna è prevista per i primissimi giorni della prossima settimana, a seguire l’installazione e il collaudo. il tutto, confidiamo, in tempi davvero brevi.”

“Certamente siamo spiacenti per la temporanea interruzione della programmazione estiva a cura di I.So THeatre, che ringraziamo per la collaborazione soprattutto in questo momento di disagio, ma l’esigenza di risolvere in maniera definitiva il problema tecnico è prioritaria, e risulta necessario attendere la chiusura del ‘cantiere’ con il collaudo del nuovo impianto prima di ripristinare l’uso pubblico. Entro breve, avremo un Teatro Gassman perfettamente funzionante e accogliente”, conclude il primo cittadino

Pertanto, il previsto concerto di Lastanzadigreta, fissato per martedì 16 luglio, è rimandato a successiva data da destinarsi.