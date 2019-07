Il savonese Pier Caruso canta insieme a Davide De Marinis nella hit “Per ogni stella”

Savona. Venerdì 31 maggio è uscito ufficialmente su tutti i distributori digitali il nuovo singolo del cantante savonese Pier Caruso con Davide De Marinis dal titolo “Per ogni stella, per Keep Hold Music”.

A meno di un mese dall’uscita, finalmente, il video è online ed è disponibile su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Pv9aWZL6E3I). In questo singolo ritroviamo Pier Caruso, un cantautore Ligure ma con il sangue Calabrese, con alle spalle un disco uscito nel 2011 e ben 7 singoli con quasi 200.000 visualizzazioni collezionate per il suo ultimo Videoclip “Ghiaccio e limone”. Vanta un’apparizione nel DVD biografico Italiano di Robbie Williams ed un libro pubblicato nel 2018 al suo attivo, ed interviste radiofoniche (Live) e articoli di giornali anche oltre confine, più precisamente In Croazia, dove l’artista è stato accolto ed apprezzato come uno dei migliori talenti emergenti e meritocratici Italiani.

Insomma un’artista Poliedrico con una passione innata per la musica. È in atto il suo Tour “Ghiaccio e limone tour” distribuito tra Piemonte e Liguria, dove Pier Caruso Omaggia in versione Unplugged la musica Rock – pop Italiana. Ad arricchire il tutto un ospite, Davide De Marinis che si presta per un featuring all’interno del brano, con la sua esperienza ha da sempre segnato le hit della musica Italiana spaziando tra Sanremo e Festivalbar e donando a tutti i suoi brani un tratto molto riconoscibile.

“Per ogni stella, una Hit stile anni 90 con un ritornello che rimane sicuramente in testa, semplice, dinamico e dal linguaggio immediato. Una canzone leggera che rallegrerà l’estate 2019. Il sole, il mare e il sale sono gli ingredienti di questo brano, riedizione del singolo già pubblicato nel 2015. Voci che si fondono e cori che rendono il brano frizzante e adatto per rallegrare la giornata. Il video realizzato da Andrea Fresu per Keep Hold Music srl, ha scelto come cornice la Liguria e come set la città di Albisola Marina, più precisamente il Soleluna Village. La spiaggia è il luogo in cui tutto il video si svolge, due cantanti, belle ragazze che ballano e tanto divertimento, insomma è quello che Pier Caruso e Davide De Marinis vogliono trasmettere con Per ogni stella” spiegano dall’ufficio stampa dell’artista.