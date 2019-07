Varazze. “Quando si viene sfrattati, per motivazioni giuste o ingiuste, spesso si perde comunque tutto e gli animali seguono le sorti dei proprietari. E’ accaduto nei giorni scorsi a Varazze, dove un uomo è rimasto senza casa insieme ai suoi cinque gatti. In simili situazioni le leggi prevedono che, se non si trova loro una sistemazione tra altri famigliari ed amici, siano presi in carico dal comune e ricoverati in una struttura convenzionata”. A raccontarlo è l’Enpa di Savona che ora ha preso in carico i gattini.

“La famigliola di cinque esemplari, costituita da padre, madre e tre giovani, è ora ospitata dai volontari della Protezione Animali savonese, dopo che il proprietario, per necessità e con grande dolore, ha dovuto rinunciare alla loro proprietà” dicono dall’associazione animalista.

Foto 3 di 3





“All’Enpa si tenterà ora di trovare una nuova famiglia che li voglia adottare possibilmente tutti assieme; sono molto belli, tranquilli ed affettuosissimi; gli interessati li possono incontrare presso la sede di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735” concludono dalla Protezione Animali Savonese