Savona. La Carige Rari Nantes Savona si riconferma campione d’Italia di nuoto sincronizzato, per la sedicesima volta.

L’ultimo contributo è arrivato dalle atlete biancorosse che hanno conquistato il secondo posto nella Squadra ed il terzo posto nella classifica per società nel campionato italiano estivo categoria Esordienti A che si è concluso ieri nella piscina comunale di Busto Arsizio.

Matilde Berio Berruti, dirigente responsabile del settore nuoto sincronizzato della Rari, afferma: “Sono contenta di come sono andati questi campionati. Le atlete che abbiamo portato in gara erano molto piccole ed hanno fatto il massimo, ma stiamo lavorando per crescere ancora. Sono poi felicissima per il sedicesimo scudetto, il tredicesimo consecutivo, che premia il lavoro di tutto il settore nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona. Ora ci riposiamo qualche giorno e poi cominceremo a lavorare… sperando di avere la piscina”.

Di seguito i podi e i risultati ottenuti dalle sincronette biancorosse nel campionato italiano estivo Esordienti A.

Finale del Solo

1ª Ginevra Marchetti (Futura Club Prato) 145,722

2ª Caterina Zampieri (Sport Management Verona) 142,453

3ª Valentina Bisi (Sport Village Banca di Pesaro) 141,847

4ª Diomira Felline (Carige Rari Nantes Savona) 131,149

Finale del Duo

1ª Greta Franzè e Ginevra Marchetto (Futura Club Prato) 139,419

2ª Diana Matilde Rolle e Gaia Dalla Valle (Plebiscito Padova) 137,938

3ª Valentina Bisi e Vittoria Nesti (Sport Village Banca di Pesaro) 137,660

4ª Camilla Dessì e Maria Vittoria Manni (Carige Rari Nantes Savona) 134,592

5ª Diomira Felline e Alice Tissone (Carige Rari Nantes Savona) 131,175

Finale Libero Combinato

1ª Rari Nantes Legnano 69,667

2ª Zeus Lab Montebelluna 69,333

3ª Busto Nuoto 69,267

4ª Carige Rari Nantes Savona 68,933

Finale Squadra

1ª Busto Nuoto 135,986

2ª Carige Rari Nantes Savona 134,376

3ª Copral Muri Antichi Catania 134,075

Classifica generale

1ª Plebiscito Padova 567,000

2ª Copral Muri Antichi Catania 514,500

3ª Carige Rari Nantes Savona 512,00

La squadra della Carisa Rari Nantes Savona era composta da Maria Vittoria Manni, Diomira Felline, Camilla Dessì, Alice Tissone, Melissa Polidoro, Veronica Falco, Antonia Briano, Martina Morbelli, Martina Perata, Sofia Carganico, Greta Le Rose, Lucrezia Ricci, Greta Canavero, Irene Contatore. La atlete biancorosse erano guidate dall’allenatrice Benedetta Parisella coadiuvata da Carolina Camardella e Noemi Murru.