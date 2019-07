Laigueglia. “L’estate sembrava iniziata nel peggiore dei modi, con brutto tempo e pochissimi turisti, e invece si sta rivelando comunque una estate con numeri importanti”. Lo ha detto ieri sera il ministro del turismo Gian Marco Centinaio nel corso della sua visita al tradizionale evento estivo “Sbarco dei Saraceni” nel borgo marinaro di Laigueglia.

“Tanti i turisti che arrivano dall’estero, e gli italiani stanno iniziando a confermare le prenotazioni – ha fatto sapere Centinaio – Io sono uno che fa i conti a fine anno, non mi piace guardare a metà stagione; però dai dati che abbiamo in mano l’andamento sembra molto positivo”.

Foto 2 di 2



Chiamato a spiegare la giusta ricetta per rilanciare il turismo in Italia, Centinaio non ha dubbi: “Sicuramente facendo una promozione diversa rispetto al passato. Io penso sempre che nel mondo ci promuoviamo in modo troppo timido, e diamo purtroppo le cose per scontate. Pensate alla bellezza della Liguria, sia costa che entroterra; pensate all’enogastronomia, alla storia, alla cultura e all’arte. E la stessa cosa vale per tutte le regioni italiane. Molto spesso noi andiamo in giro per il mondo timidi, non promuoviamo il nostro Paese, lo diamo per scontato; poi arrivano la Francia o la Spagna, si promuovono in modo diverso e i turisti li portano altrove”.