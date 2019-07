Andora. “La Città di #Andora è disponibile ad accogliere il Jova Beach Party”.

Parola del sindaco Mauro Demichelis che, all’indomani della notizia dell’annullamento della tappa albenganese del tour di Lorenzo Cherubini, propone agli organizzatori di spostare l’evento sulla spiaggia del Comune che lui amministra.

di 6 Galleria fotografica La spiaggia del Jova Beach Party ad Albenga









“La notizia della cancellazione della data ligure, nella vicina Albenga, ci ha colpito molto: noi siamo a disposizione, se possibile, per dare una mano. Abbiamo un’ampia spiaggia libera e un litorale di sabbia naturale e molto profondo che non è stato compromesso dalle mareggiate. Andora è facilmente raggiungibile, ha un casello autostradale e ha ampi parcheggi” dice il primo cittadino.

“In questi anni abbiamo organizzato concerti di importanti artisti di fama nazionale e internazionale, nella massima sicurezza, e saremmo lieti di poter ospitare Jovanotti. Abbiamo preso contatti con la produzione, siamo a disposizione per un sopralluogo da parte dei tecnici e dei manager del tour. Se la cosa è fattibile, noi ci siamo” conclude Demichelis.

E’ tornato a parlare attraverso i social anche il diretto interessato, Trident al lavoro per consentire uso dei biglietti di Albenga in una nuova location”

“Da stamattina sto parlando con chi ha competenze e responsabilità su #albenga #jovabeacheparty per sapere cosa è successo nel dettaglio. Lavoriamo da novembre a questo progetto ogni giorno e se si cancella una data devono esserci ragioni indiscutibili. Da parte mia farò tutto quello che posso per tutelare il mio pubblico in tutti i sensi. Prima di tutto c’è la sicurezza del pubblico, sempre. Il punto è che negli ultimi giorni/ore si è modificata l’area per via del maltempo recente.”

“La spiaggia di Albenga viene monitorata dallo scorso novembre tutti i giorni e nessuno si aspettava che la mareggiata di martedì scorso erodesse 12 metri di spiaggia, evento stranissimo in questa stagione e più comune in inverno e primavera (di solito durante l’estate la spiaggia recupera) . Tutta la Liguria è stata soggetta a cose simili in questi giorni, come ho avuto modo di approfondire anche dai giornali di questa mattina si stratta di un fenomeno piuttosto comune. Tra l altro ad Albenga erano stati messi in vendita un numero di biglietti inferiore alla capienza effettiva proprio per prevenire la possibilità di piccole erosioni nella norma ma 12 metri non rendono agibile l’area per il tipo di festa che è #jovabeachparty e soprattutto non mi danno garanzie dal punto di vista della sicurezza del pubblico e infine non vengono firmate le autorizzazioni dagli organi competenti.”

Il cantante non dimentica il danno economico e l’importanza dell’organizzazione dietro un evento come il Jova Beach.

“Cancellare una data comporta problemi sotto tutti gli aspetti (immaginatevi un team di 1000 persone che gira per tutta italia con stanze prenotate viaggi etc) e soprattutto un dispiacere per chi, io per primo, non vedeva l’ora di essere lì. Ma la sicurezza del pubblico è la prima cosa e in questo senso l’imprevedibilita degli eventi naturali non è possibile da discutere. Si chiama “causa di forza maggiore” perché comanda lei, la natura. Quello che posso dirvi ora è che cercheremo di rendere i biglietti validi per un’altra occasione più vicina possibile ad Albenga che possa comunque accontentare il pubblico ligure lombardo e piemontese e che comunque, in alternativa, i biglietti saranno rimborsati al 100% compreso il diritto di prevendita. Organizzare una data di #jovabeachparty comporta mesi di lavoro , come è stato per Albenga . Non è una cosa che si fa in tre giorni, ma avrò presto notizie da darvi. I miei stanno lavorando giorno e notte per una soluzione che possa accontentare molti. Mi dispiace, so che è un grande disagio per chi ha pianificato vacanze o prenotato hotel ,ma non ci sono proprio le condizioni dopo le ultime mareggiate. Per ora posso solo dirvi questo e attendere novità facendo pressione per averle al più presto.”

Anche l’organizzazione ha voluto fare altre precisazioni a riguardo, sempre tramite la pagina ufficiale dell’evento: ” Allo studio , visto il clamoroso successo del Jova Beach, un nuovo appuntamento per il numeroso pubblico ligure, lombardo e piemontese.