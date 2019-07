Venerdì 19 luglio si è conclusa con un ritorno d’immagine e di consensi senza precedenti la terza edizione del torneo giovanile estivo denominato Sfondareti in onore al mitico Felice Virgilio Levratto.

Ben 19 le squadre partecipanti (suddivise 6 nella categoria Esordienti, 11 nella categoria Giovanissimi e 3 nella categoria Allievi) per un totale di oltre 180 ragazzi iscritti.

Gli Esordienti si sono sfidati sul campo Giuan Nasi di via Tissoni disputando 15 partite nel girone eliminatorio più tre per le finali. Ecco l’elenco delle magnifiche sei: Zerotto, San Cristoforo, Green Boys, Bar Gramsci, Granata ed i Blancos risultati al termine i vincitori della rassegna.

Nella categoria Giovanissimi (2004/2005/2006) 100 ragazzi divisi in 11 squadre hanno dato vita al primo torneo giovanile di calciotto (8 vs 8) disputatosi al Picasso di Quiliano ridimensionato per l’occasione. Dopo 30 gare intensissime sono stati decretati campioni i ragazzi de La Rustica che hanno battuto in finale i Flexboys dopo i calci di rigore. Ecco l’elenco delle altre squadre che hanno giostrato nella kermesse: Aston Birra, 1910, Nop, Granat Forever, Autocar, Granatissimi, Divano Kiev, Birrareal, Paris Saint Gennar.

L’organizzazione, ben coadiuvata dai responsabili della Libertas, dal presidente regionale Pizzorno al ct Vaniglia, ha dimostrato che il calcio giovanile checché si dica ha bisogno anche di momenti di aggregazione semplice dove l’aspetto ludico è fondamentale e che di conseguenza non mettendo in palio nessun premio la competizione riesce a scivolare via sui binari della lealtà e dell’ amicizia.

Tiziano Esposito, vero deus ex machina degli eventi, ringrazia la società Veloce Fbc e la Polisportiva Quiliano per aver dato possibilità allo Sfondareti di svolgersi all’interno delle loro strutture, e naturalmente la Libertas che ne condivide gli obiettivi e le finalità. Arrivederci al prossimo anno. Evviva il calcio pulito!