Il Finale si assicura i fratelli Pietro e Giacomo Cavallone, Gianmarco Insolito e Francesco Vernice

Savona .Il Finale comunica di essersi aggiudsicato, per la stagione 2019/20 il diritto alle prestazioni sportive di Pietro e Giacomo Cavallone.

Pietro Cavallone, esterno (classe ’98). che arriva dalla Cairese, ha in precedenza giocato con Albissola e Ligorna, mentre il fratello Giacomo (attaccante, classe 2000) ritorna ad indossare la casacca giallorossa, dopo le esperienze con Cairese e Imperia.

La società di Via Brunenghi porta in dote a mister Buttu anche Gianmarco Insolito e Francesco Vernice.

Il Pietra Ligure comunica di aver affidato a Simone Mariani l’incarico di responsabile del settore giovanile, in sostituzione di Simone Rattalino, passato ad allenare il Borgio Verezzi.

L’attaccante Fabio Rignanese, dopo aver giocato un campionato di Prima Categoria con il team piemontese del San Giuliano Nuovo, torna ad indossare la casaca de Legino del neo direttore sportivo Massimo Mendicino.

Il Bragno, dopo le tante partenze, piazza i primi colpi di mercato tesserando il difensore centrale Alessio Pietrosanti (ex Acqui), il centrocampista Andrea Paroldo (ex Gaviese, Acqui e Cassine) e il difensore Marco Massa, ex di Sestrese, Entella, Caperanese e Arenzano.

Davide Setti, dsopo aver contribuito alla salvezza dell’Albenga, torna a giocare con il Ceriale di mister Biolzi.

Alessandro Bubba è un nuovo giocatore del Mallare di mister Ghione, mentre la San Filippo Neri centra l’obiettivo Matteo Messina