Il Ceriale chiude un altro colpo importante: arriva Fabio Rossi

Ceriale. L’ennesimo innesto di qualità che va a rafforzare la zona difensiva consentendo a mister Biolzi combinazioni interessanti che sapranno creare il giusto equilibrio tra l’esperienza dei senatori e la freschezza degli under.

Fabio Rossi è un altro giocatore che non ha bisogno di molte presentazioni: centrale difensivo classe 1987, cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli per poi approdare nel mondo del professionismo fuori regione, collezionando esperienze tra la Serie C e la D, con Poggibonsi, Forcoli, Carpi e Trento, centrando obiettivi ambiziosi.

Torna in Liguria per vestire le casacche di Imperia e Vado, vincendo i rispettivi campionati. Dal 2013 approda all’Albenga con la quale compie una scalata dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Nelle ultime due stagioni ha vestito i colori del Pietra Ligure prima di aderire con entusiasmo al progetto propostogli dalla società cerialese.

Fabio, impressioni e obiettivi per la stagione alle porte? “Spero di poter fare più partite possibili da titolare dando il meglio di me dopo un’annata un po’ particolare a Pietra Ligure, non sicuramente per i risultati, ma per qualche infortunio inaspettato. Per me gli obiettivi li deve definire la società, noi giocatori dobbiamo solo pensare ad allenarci bene per poter giocare e avere rispetto fra tutti“.

Le opinioni del Ds Marco Degola: “Fabio è sempre stato un nome in cima alla nostra lista dei desideri, non nascondo che è stato contattato anche in passato perché è un giocatore ambitissimo da molte società. Personalmente lo reputo un atleta completo e che potrebbe tranquillamente militare in campionati di alto livello viste le sue qualità. Per il nostro reparto difensivo è un acquisto importantissimo, oltre all’esperienza abbiamo la possibilità di creare una formazione solida, sicura che può davvero combinare ‘giovani e vecchi’ in maniera costruttiva disputando un campionato con meno acqua alla gola, si spera, affrontando gli avversari a viso aperto ogni domenica”.