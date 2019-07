Il BergTeam fa centro nella gara di casa

Si tratta semplicemente di una degli appuntamenti più affascinanti del panorama podistico non solo ligure, ma del Nord Ovest in generale. È il Berg Island Night Trail, andato in scena la scorsa settimana fra i comuni di Bergeggi e Spotorno su un tracciato che va dal mare ai boschi in zone davvero affascinanti dell’entroterra savonese per 11 km e con la difficoltà ulteriore della luce che va calando progressivamente.

Alla fine i padroni di casa hanno fatto valere la maggior conoscenza del terreno di gara andando a fare doppietta sul podio. Vince infatti Alessandro Civitella in 55’31” davanti al compagno di squadra del BergTeam Federico Capurro che invece fissa il cronometro sui 56’53”. Terza posizione per Riccardo Naso della Valtanaro che fatica nella prima parte di gara, recupera qualcosa nella seconda, ma non abbastanza per insidiare il secondo posto.

Giù dal podio invece Paolo Rivera della Dragonero che precede Micro Garello (libero). Sesta posizione per Alessandro Aonzo della Podistica Savonese davanti a Giordano Malossi del Gsd Ferrero, Andriano Bergamo del RunRivieraRun, Andrea Berello (libero) e Claudio Siccardi dell’Atletica Run Finale.

Fra le donne gran passo di Samantha De Stefano che in 1h12’06” si laurea campionessa con il 13° posto assoluto. Dietro di lei Dana Santamaria che è 15^ in classifica generale in 1h13’45” e Tiziana Saettone 17^ che a sua volta fissa il tempo su 1h14’55”.