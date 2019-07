Buona la partenza dei saldi estivi nel savonese, aumento delle presenze nei negozi e centri commerciali

Savona/Albenga. Ieri è stata la prima giornata di saldi estivi, “i risultati possono considerarsi ottimi – sottolinea Davide Teneggi, direttore dei centri commerciali del circuito Coop Liguria di Savona e Albenga – gli ingressi sono in aumento su entrambi i centri di circa il 25%, negozi affollati soprattutto nel reparto abbigliamento”.

“Alle Serre di Albenga l’ipermercato ha visto un forte afflusso anche di turisti sin dalle 8.30 del mattino e questo ha avuto ottime ricadute sulle vendite dei negozi della galleria”.

Presso il Gabbiano di Savona “nuove aperture ed eventi di contorno hanno ulteriormente invogliato le persone a visitare il centro commerciale approfittando anche del tempo non ottimale per una giornata al mare”.

E per quanto riguarda le vie centrali dello shopping savonese come corso Italia, via Pia, via Paleocapa, molti potenziali clienti hanno dedicato alcune ore a fare la consueta passeggiata alla ricerca di occasioni.

A Savona, i prezzi, in particolare del settore abbigliamento, non sono stati manomessi: i cartellini sono risultati rispettosi del prezzo originale dei prodotti, con una scontistica applicata del 20%, 30% e del 50%, in modo da poter accrescere le vendite. Nonostante ciò, solo pochi si sono visti con consistenti “bottini”, forse per il fatto che tra i prodotti scontati si nascondevano alcuni “avanzi di magazzino”, o semplicemente per la giornata afosa che ha proiettato tutti in spiaggia.

Per il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino, che mantiene le sue riserve come negli anni scorsi sulla normativa e sulla tempistica che disciplina le vendite scontate nel periodo estivo: “Nonostante la giornata calda e di sole abbiamo riscontrato maggiori presenze nei negozi rispetto allo scorso anno: sicuramente un segnale positivo e incoraggiante, tuttavia aspettiamo le prossime giornate prima di tirare le prime somme”.

“Indubbiamente il settore dell’abbigliamento è quello più ricercato dagli acquirenti per trovare qualche buona occasione, per gli altri settori la tendenza rimane sui livelli degli anni scorsi. Auspichiamo che per il piccolo commercio savonese questi saldi possano rappresentare un momento di incassi in grado di sostenere meglio possibile il settore” conclude Bertino.