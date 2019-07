Savona. Non poteva terminare meglio l’attesa e combattutissima terza edizione della Savona Cup Libertas, trofeo dedicato all’indimenticato Lelio Speranza, storico presidente del Coni di Savona, scomparso nel 2017.

La manifestazione gestita da Gabriele Siri, responsabile provinciale calcio amatoriale Libertas, insieme ai tre fidati amici Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero (membri del comitato organizzatore), ha visto contendersi ben sedici squadre e visto il grande successo quasi sicuramente nel 2010 si toccheranno le venti.

Ad alzare il trofeo al cielo sono stati i Los Galacticos di capitan Colombo (con all’interno giocatori di spicco quali Ymeri, Ghigliazza e Salis), che hanno fatto il bis dopo l’exploit dell’anno scorso. A cedere in finale sono stati gli Shanti’s Barber guidati da Frumento per un 3 a 2 da cardiopalma.

Sul gradino più basso del podio sono saliti I Talla Boys, bravi a superare per 2 a 1 i giovani delle Vecchie Glorie dove spiccava capitan Marc Tona.

La cerimonia finale (salvatasi dal meteo avverso), è stata presentata da Felicino Vaniglia, (responsabile regionale Libertas calcio) e ha visto partecipare un folto pubblico che ha sfidato il maltempo, dimostrando così una volta di più quanto quanto questo bel torneo sia oramai molto apprezzato dai savonesi. A premiare le squadre vincitrici sono stati Roberto Pizzorno, delegato provinciale Coni e presidente regionale Libertas, insieme a Carlo Colla, vicepresidente Libertas.

Tantissimi i giocatori premiati, tutti celebrati con gadget forniti dai numerosi sponsor dell’evento. Eccone l’elenco dettagliato.

Miglior gocatore: Luca Doffo (Los Galacticos) premiato con Calze Soxpro e Zaino Jako

Mvp della finale: Luca Cerone (Shanti’s Barber) premiato con Calze Soxpro e Sacca Jako

Capocannoniere: Alessio Salis (Los Galacticos) premiato con Pallone Jako e Sacca Jako

Miglior portiere: Francesco Tallarico (I Talla Boys) premiato con Guanti Jako e Sacca Jako

Miglior difensore: Francesco Berruti (Vecchie Glorie) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

Miglior centrocampista: Franco Vejseli (Shanti’s Barber) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

Miglior attaccante: Daniel Ormenisan (I Talla Boys) premiato con Parastinchi Rovere Compositi

Miglior Under 21: Alessandro Damonte (Vecchia Savona 1880) premiato con Parastinchi Jako e Sacca Jako

Premio fedeltà: Albert Nikoci (I Talla Boys) premiato con T-Shirt Jako

Giocatore più giovane: Zani Mezini (Ditta Re.Co.Ri.) premiato con Parastinchi Jako e Sacca Jako

Giocatore più anziano: Naazon Enrique Barzola Moreno (EBM Sport) premiato con Zaino Jako e T-Shirt Jako

Panchina d’oro: Gianluca Molinaro (Savona Gomme) premiato con Zaino Jako e T-Shirt Jako

Miglior esultanza: Simone Serra (Sushi House FC) premiato con T-Shirt Jako

L’appuntamento è al prossimo anno sempre nella splendida cornice del green cittadino Carlo Rondoni in via delle Trincee, una sede dimostratasi azzeccata.

In casa Libertas volti estremamente soddisfatti visto i larghi consensi ed le testimonianze di stima e merito ricevute, calcolando l’esito positivo della parallela Savona Cup Young 2019 per primi calci 2010/2011 e del torneo Sfondareti (Calciotto) in corso a Quiliano per le categorie 2004/2005/2006 (ben undici squadre iscritti sotto l’egida del promoter Tiziano Esposito) e al campetto G. Nasi di via Tissoni per le categorie 2002/2003 (triangolare in programma venerdì 19 luglio a partire dalle 20).