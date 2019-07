Alassio. Ancora novità ciclistiche dai gemelli Francesco e Leonardo Canepa. Dopo l’ottima prova di Barzago i ragazzi in forza alla G. S. Garlaschese hanno partecipato alla Pessano-Roncola, dove hanno sempre attaccato e Francesco ha raccolto un buon piazzamento verso la ventesima posizione, e alla Freccia dei Vini, altra classica dove sempre Francesco ha portato a casa un 11° posto, tenendo conto che hanno finito la corsa solo in dodici ed è stato l’unico corridore che era nella fuga iniziale ad avere terminato la gara. Per Leonardo due gare all’insegna della sfortuna a causa di problemi meccanici.

Domenica scorsa i fratelli Canepa hanno corso a Ornago, dove hanno fatto i cosidetti “diavoli a quattro” alimentando la fuga che ha costretto al ritiro metà gruppo, il tutto in previsione della gara di domenica prossima a Bassano del Grappa, nella classica Bassano – monte Grappa, praticamente un campionato italiano per scalatori. I fratelli Canepa, seguiti da Wladimir Belli, stanno preparando questa gara, oltre alla classicissima per antonomasia che si svolgerà il 16 agosto, ossia il Gran premio di Capodarco.

Tutto ciò non può che portare da parte dei due ciclisti a un grande ringraziamento alla società G.S. Garlaschese che sta mettendo a disposizione le sue forze per i due ragazzi.