I.C. Alassio-Garlenda: costituito il Comitato Genitori

Alassio. Le vacanze estive sono ancora in corso, ma l’anno scolastico 2019-2020 partirà con uno “strumento” in più per l’Istituto Comprensivo Alassio-Garlenda: a maggio, infatti, a seguito dell’assemblea dei rappresentanti dei genitori, indetta dai membri del rinnovato Consiglio d’Istituto, è stato costituito il nuovo Comitato Genitori con relativa Commissione Mensa. Terminata la necessaria trafila burocratica, il Comitato ora è già al lavoro per il buon funzionamento delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Alassio, Moglio, Solva e Garlenda (Ortovero, pur facendo parte dell’IC, ha un proprio Comitato Genitori).

“Si tratta – è bene ricordarlo – di un organismo previsto dalle attuali normative scolastiche, formato da tutti i rappresentanti di classe e da quei genitori che decidono di impegnarsi per aiutare la scuola su vari fronti, ad esempio su come investire al meglio le risorse, che potranno anche essere reperite attraverso iniziative ad hoc. Uno strumento per consentire una partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica, per meglio rapportarsi con gli altri organi collegiali, l’Amministrazione cittadina e i vari Enti, affrontare problemi e soprattutto portare proposte costruttive. Non dunque solo una “cassa di risonanza” per le lamentele, ma un collegamento tra realtà che a volte, specie se viste da fuori, sembrano faticare a dialogare” spiegano dal Comitato.

Il Comitato “mette a disposizione della scuola: tempo, energie e idee dei genitori” si legge nello Statuto: “una dichiarazione di intenti che vale già moltissimo, in quanto tempo, energie e idee sono merce sempre più rara nella nostra frenetica e distratta società, che ci porta troppo spesso a delegare anche i compiti che dovremmo svolgere direttamente. Un bell’esempio – si spera – anche per gli stessi studenti” aggiungono dal comitato.

A proposito delle cariche, presidente del Comitato Genitori è stata eletta Elisabetta Sprocati, vice Cristina Moraglia, segretario Francesca Quartara, tesoriere Rosy Pareto; consiglieri: Monica Quirico, Stefania Ciccione, Patrizia Angelini, Monica Falzoi, Maria Luisa Bonacina; addetta stampa: Stefania Ponzone.

La Commissione Mensa è presieduta da Michela Pampaloni Lou, vice Valerio Lattucchella, volontari assaggiatori: Carlo Rapa, Paolo Madonia, Francesco Molle, Massimo Lo Monaco, Simona Marcarino.

Tra i primi argomenti affrontati dal Comitato, la situazione della Scuola Media di Alassio. Per contattare il Comitato è possibile scrivere a comitato.genitori.icalassio@gmail.com oppure tramite la pagina Facebook.