Hop Hop Street Food fa tappa al Molo 8.44: notte di saldi, buon cibo e relax

Vado Ligure. Trenta cucine itineranti, 60 città coinvolte, 8 mesi di tour. Sono questi i numeri di Hop Hop Street Food, il più grande street food tour italiano, che a breve farà tappa a Vado Ligure.

L’evento andrà in scena al Molo 8.44 per una tre giorni all’insegna di saldi, buon cibo, relax e birre artigianali. La manifestazione è in programma il 12, 13 e 14 luglio, dalle 10,30 a mezzanotte, con apertura prolungata dei negozi fino a quell’ora.

“Si potrà fare una pausa gustosa dallo shopping con cibo da strada, un mix di gusti, sapori e profumi, – hanno fatto sapere gli organizzatori. – Ogni nostro evento è pensato per permettere di gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua. Oltre al cibo, dolce e salato, si potrà trovare un’ampia selezione di birre artigianali e un’atmosfera che solo Hop Hop Street Food saprà regalare”.

L’entrata sarà libera e l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, con posti a sedere al coperto.