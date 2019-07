Hockey prato, le Under 14 del Savona ancora vincenti: conquistato il Trofeo della Lanterna

Savona. Sono stati due giorni di fuoco, quelli che hanno visto impegnati i ragazzi e le ragazze delle formazioni Under 14 del Savona HC al Trofeo della Lanterna, svoltosi al campo Arnaldi di Genova sabato 29 e domenica 30 giugno.

Di fuoco, nel vero senso della parola, perché le partite sono state disputate sotto un sole cocente.

Lo storico torneo organizzato dalla società genovese Genova Hockey 1980 ha visto schierarsi al via numerose squadre, anche arrivate da lontano come il Villeneuve-Loubet. L’evento ha visto la partecipazione formazioni quali Adige, Argentia, Potenza Picena, Moncalvese, Inder Singh, Rassemblement e Butterfly. In ultimo le liguri Genova 1980, Cus Genova, Rainbow, Superba, Liguria HC e Savona HC.

Ed è proprio il Savona, con le sue giocatrici Under 14, che si è aggiudicatp la coppa di categoria guadagnando un primo posto con tutte le partite vinte.

La squadra biancoverde, ormai collaudata da un anno costellato da splendidi risultati, l’ultimo dei quali la partecipazione alle finali nazionali, si è presentata ancora compatta, in splendida forma fisica e concentrata.

La formazione ha visto schierate: Marianna Panuccio in porta, Hafsa Marzouq, Hiba Marzouq, Ambra Di Vaio, Sofia Cuneo, Erica Burchi e Irene Vaglini, quest’ultima premiata come miglior giocatrice in campo.

L’allenatore Massimiliano Burchi ed il presidente Massimo Pavani si dicono molto soddisfatti del percorso che queste ragazze stanno facendo e dei risultati che sta ottenendo il Savona HC nel settore giovanile.

Contemporaneamente, sempre all’Arnaldi, ha giocato l’Under 14 maschile del Savona, ottenendo un buon quinto posto con la formazione composta da Diego Carbini, Cristian Carbini, Elias Battaglini, Endri Buzali, Alessio Buzali, Giosuè Mogavero, Lorenzo Scarso ed Albijon Kurbalaij in porta, quest’ultimo premiato come miglior portiere. La formazione maschile savonese ha anche ottenuto un riconoscimento come squadra più grintosa.