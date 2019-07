Hashish e soldi nelle mutande, spacciatore arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. Ieri sera la Polizia Locale di Albenga ha posto in essere l’ennesimo arresto portando avanti la lotta allo spaccio e alla microcriminalità in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Durante un servizio coordinato dei Carabinieri sul territorio ingauno, infatti, gli agenti della polizia locale hanno notato un uomo di origini nordafricane dileguarsi tra le vie cittadine alla vista delle pattuglie. Il movimento sospetto dell’uomo non è passato inosservato e quando il giovane (T.H.N. classe 1992), pensando che i controlli fossero terminati, è tornato ad aggirarsi in zona via Milano, gli agenti lo hanno tenuto sotto controllo. Grazie al loro intervento è stato sorpreso nell’atto di cedere una dose di hashish ad un altro straniero ed è stato arrestato.

L’uomo è stato portato al comando per la perquisizione di rito ed oltre alla sostanza stupefacente ceduta (pari a 20,1 grammi) gli sono stati trovati addosso (nascosti nelle mutande) altri 95g di hashish e del denaro frutto dell’attività illecita.