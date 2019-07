Gwangju: Linda Cerruti sesta nella finale del solo libero

Savona. L’angelo dei Massive Attack danza in stile trip-hop a tinte noir. Linda Cerruti (Marina Militare e Rari Nantes Savona) si mischia all’acqua con tenebrosa vanità, l’abbraccia e la respinge con artifizi sinuosi ed eleganti, l’accarezza con delicatezza e la respinge con irruenza tra maschere che alternano empatia a freddezza e gestualità che rapisce.

Il suo esercizio è un crescendo di emozioni sulla coreografia di Gana Maximova e viene valutato 90.4667 punti (27.1 per l’esecuzione, 36.2667 per l’impressione artistica e 27.1 per la difficoltà). Sesto posto alle spalle della canadese Jacqueline Simoneau che ottiene un decimo di punto in più per la difficoltà e un decimo e trentatré centesimi in più per l’impressione artistica.

Un risultato che consolida il livello raggiunto dalla ventincinquenne reginetta d’Europa (per lei 15 medaglie tra cui l’argento la scorsa estate a Glasgow) che due anni fa, a Budapest, si piazzò al quinto posto proprio avanti alla nordamericana cui rinnova la sfida (90.6 contro 90.1333).

In testa alla classifica vi sono due icone, testimonial del nuoto sincronizzato nel mondo: la russa Svetlana Romashina (5 ori olimpici, 20 mondiali e 11 europei; con un palmarès che non conosce medaglie di altro colore) precede la spagnola Ona Carbonell (terza atleta più medagliata ai campionati mondiali delle discipline acquatiche con 23 podi dietro ai nuotatori statunitensi Michael Phelps, 33, e Ryan Lochte, 27). La medaglia di bronzo la conquista la giapponese Yukiko Inui che precede la 17enne ucraina Marta Fiedina, che ha sostituito la miss Anna Voloshyna, pluricampionessa e bronzo uscente.

La classifica finale del solo libero (primi posti):

1. Svetlana Romashina (Rus) 97.1333

2. Ona Carbonell (Esp) 94.5667

3. Yukiko Inui (Jpn) 93.2000

4. Marta Fiedina (Ukr) 92.5667

5. Jacqueline Simoneau (Can) 90.7000

6. Linda Cerruti (Ita) 90.4667

