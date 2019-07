Pietra Ligure. “Anche quest’anno la nostra Notte Bianca ha ottenuto un grandissimo successo. E il merito è del modello vincente basato sulla collaborazione”. Così Renata Gibbone, presidente di Facciamo Centro, commenta con entusiasmo la serata della “Notte Bianca Summer Voice” di Pietra Ligure.

“L’associazione di attività produttive e l’amministrazione comunale, in sinergia con le altre associazioni del territorio e l’aiuto indispensabile di decine di volontari, hanno collaborato per rendere questa manifestazione impeccabile da ogni punto di vista, portando a Pietra Ligure un incremento di presenze rispetto alle precedenti edizioni – spiega – Quest’anno si è puntato sulle grandi voci che sono state protagoniste degli anni ’90/2000 come Max Pezzali, Ligabue e Cesare Cremonini. Le cover band hanno accontentato sia chi ha vissuto in pieno quegli anni sia chi li ha conosciuti negli anni a venire”.

Foto 2 di 2



“Pietra Ligure è stata letteralmente invasa da tantissimi giovani e meno giovani, protagonista quindi di una festa costruita per far divertire tutti – dice Mad Fiftyone, direttore artistico della serata – Maxi karaoke e discoteca in piazza, mercatini dell’ingegno creativo sulla passeggiata, musica nelle vie, baby dance per i piu piccoli sono solo alcune delle attrazioni che hanno animato il centro di Pietra Ligure. Molto apprezzati anche lo shopping e il percorso enogastronomico”.

Anche l’assessore al turismo Daniele Rembado commenta soddisfatto la Notte Bianca di Pietra Ligure: “E’ stata una grande festa all’insegna della musica e del sano divertimento, animata da uno spirito positivo di collaborazione tra Comune, associazione Facciamo Centro, organizzatrice dell’evento, e altre associazioni cittadine che hanno sostenuto l’iniziativa. Grazie di cuore a tutti coloro che, volontari e non, hanno collaborato alla splendida riuscita della serata e a coloro che hanno dedicato il loro lavoro per garantire la sicurezza delle migliaia di persone, soprattutto giovani, che hanno raggiunto Pietra e che certamente saranno rimaste soddisfatte dell’accoglienza e della bellezza del nostro paese, un paese che riesce sempre a stupire per l’intraprendenza e per la voglia di crescere”.

Le foto e il video della serata saranno disponibili sulla pagina Facebook di Facciamo Centro.