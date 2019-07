Gran caldo in arrivo su Liguria e savonese, afa e temperature oltre i 35 gradi

Liguria. Dalla giornata di domani si entrerà in una nuova fase di caldo africano e afa, con temperature in aumento. La conferma arriva dagl’ultimi modelli previsionali di queste ore che confermano quanto già annunciato nei giorni scorsi.

Secondo Arpal, l’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale verso l’Europa Centrale favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato per diversi giorni. Temperature in aumento con valori massimi diffusamente oltre i 30 °C e picchi prossimi a 35 °C tra martedì e giovedì, sensazione di afa lungo le coste, con conseguente possibile disagio fisiologico.

Livello 2, ovvero “bollino arancione”, è lo stato di attenzione diramato per Genova attraverso il più recente bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore per la giornata di domani, martedì 23 luglio.

La nuova rimonta dell’anticiclone africano farà quindi sentire i suoi effetti in Liguria e nel savonese.

Secondo Limet, dopo la storica ondata di calore di fine giugno eccoci dunque a una seconda ondata di calore, che dovrebbe essere inferiore come intensità e forse come durata. I massimi di calore ancora una volta risulteranno centrati a ovest in un corridoio compreso tra Algeria, Francia e Spagna fin a raggiungere via via il Nord Europa.

Il picco della nuova ondata di calore e afa, secondo gli esperti, sarà mercoledì 24 luglio: attese temperature superiori anche di 6 gradi sopra la media stagionale. Caldo torrido sicuro fino alla giornata di venerdì, in attesa delle prossime previsioni meteo.